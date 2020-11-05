Четверг, 5 Ноября 2020 15:44

АрмИнфо. Из Украины в Армению доставлено 100 тонн гуманитарной помощи для жителей Арцаха.

Как рассказал на своей странице в Фейсбук исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян, он уже несколько дней находится в Армении и координирует распределение гуманитарной помощи, приходящей из Украины (от армян Украины и друзей нашего народа).

"Кто не в курсе, почти с первых дней войны в Ереване работает наш штаб, который оказывает помощь пострадавшим в войне и координирует действия. Хотел бы рассказать о том, что уже приобрели, доставили или еще в пути: реанемобили, внедорожники, генераторы, медицинское оборудование и средства, продукты питания первой необходимости, ботинки, маски, термобелье, носки, шапки, дождевики, спальные мешки, дрова, инвалидные коляски и костыли для больниц, стройматериалы и др.

Сегодня также встретили 5 фур (100 тонн) гуманитарной помощи из Украины. К отправке в Армению сейчас готовятся ещё 40 тонн груза.

Более 2 500 человек ежедневно обеспечиваются питанием и необходимой помощью от Союза армян Украины. Более 100 семей были определены с жильем", - сообщил представитель Союза армян Украины.