Четверг, 5 Ноября 2020 15:00

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении находится на ежедневной связи с Европейским Союзом по вопросу Карабаха. Об этом 5 ноября на совместном заседании парламентских комиссий, на котором обсуждается проект государственного бюджета страны 2021 года, заявил заместитель министра иностранных дел РА Авет Адонц.

По его словам, работа идет по нескольким направлениям, начиная от вопроса о признании независимости Арцаха, права его народа на самоопределение, и заканчивая санкциями и гуманитарной помощью.

Речь, в частности, идет о целевом использовании гуманитарной помощи, которая должна быть направлена на нужды временно перемещенных лиц из Карабаха, количество которых значительно. Сегодня или завтра завершится работа над документом, который даст возможность придать гуманитарной помощи адресный характер. Важно, отметил Адонц, чтобы эта помощь была институциональной, и не была ситуативной . Эта проблема не одного- двух дней, она должна быть последовательной, чтобы соотечественники по максимуму были обеспечены всем необходимым. Результаты этого взаимодействия с ЕС уже имеются.

В контексте Восточного партнерства обсуждается будущее Инициативы, и перспективы участия в ней Азербайджана. С европейскими партнерами обсуждаются правовые документы по заморозке участия Баку в данной программе. Также в процессе обсуждений находится вопрос о применении санкций. Пока нет какого либо согласия по этому вопросу, но он находится в процессе бурных обсуждений на различных уровнях.

Большая работа проводится и по линии признания независимости Арцаха, но пока речь идет о решении этого вопроса на уровне местных органов самоопределения. Но и этот атрибут является очень важным, поскольку закладывает основу для дальнейших развитий. Независимость Арцаха признали многие города стран ЕС - Франция, Чехия, Испании, Швеции, и другие. Имеется предварительная договоренность и об актах более высокого уровня, о чем замминистра предпочел пока умолчать.