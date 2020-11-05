Четверг, 5 Ноября 2020 14:58

АрмИнфо. Международное сообщество недостаточно решительно реагирует на вспыхнувшую в Нагорном Карабахе войну. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью шведской программе Sveriges Radio AB.

При этом армянский президент выразил убеждение, что мир недооценивает роль Турции в конфликте. "Если бы не было вовлеченности Турции, боевые действия уже были бы завершены. Если бы вопрос был бы только в Азербайджане, то война завершилась на вторую или третью неделю. Здесь вопрос в турецких устройствах, современных турецких БПЛА, технологиях, истребителях F-16, прошедших подготовку солдат, командующих, офицеров, генералов, которые по сути, управляют действиями. Мы все прекрасно знаем, что у Турции одна из крупнейших армий в мире, и одна из самых агрессивных", - констатировал президент Армении, напомнив, что эта армия постоянно воюет - в Ираке, в Сирии, а теперь здесь.

Саркисян отметил, что хотел бы, чтобы международное сообщество действовала более оперативно, оказав реальное давление на Турцию, поскольку эта страна является источником дестабилизации.

Он еще раз подчеркнул, что именно Турция не позволяет Азербайджану согласиться на перемирие, и желает продолжить противостояние, поскольку, чем дольше оно будет длиться, тем глубже будет турецкое присутствие в АР.

Президент Армении также выразил убеждение, что Турция с нынешним ее руководством пытается расширить свое влияние военным путем на этот раз уже на Южном Кавказе.

"Международное сообщество упустило из виду очень агрессивные устремления Турции, проявляющиеся последнее десятилетие. Международное сообщество дало маху, позволив Турции вести себя так, как она ведет себя сегодня. Её не остановили в Сирии, Ираке, а теперь и на севере Ливана. Её не остановили на востоке Средиземного моря, ёё не остановили, когда она нарушила территориальную целостность Кипра, оккупировав его половину. Она нарушила территориальную целостность Ирака и Сирии, а теперь пришла и заговорила о территориальной целостности Азербайджана. Это то, что мировое сообщество игнорирует, не хочет замечать.

Как можно иметь государство-член НАТО, которое демонстрирует такое поведение? Как можно вести переговоры со страной, которая заявляет о своем желании вступить в ЕС, но действия которой полностью противоречат всем европейским ценностям?" - подытожил президент Армении.