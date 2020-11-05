Четверг, 5 Ноября 2020 14:02

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян посетил Шуши. Об этом президент Арцаха сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Арутюнян, в частности, отметил, что выражает особую благодарность за оборону города герою Арцаха, экс-министру обороны Армении, генерал-полконвику Сейрану Оганяну.

"Сегодня я встретиться с защитниками города обсудить на месте нашу стратегию борьбы с многочисленными силами врага.

Оборонительные укрепления, созданные совместными усилиями профессиональных военных и добровольцев, а также решимость наших ребят вселяют надежду на то, что будут приложены все усилия, чтобы город-крепость оставался неприступным.

Шуши с его богатыми культурными ценностями и традициями является одним из величайших наследий, которые армяне унаследовали от наших предков, и мы должны передать его нашим следующим поколениям", - заключил Арутюнян.