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 Четверг, 5 Ноября 2020 14:02
Ани Мшецян

Араик Арутюнян выразил благодарность Сейрану Оганяну за оборону Шуши

Араик Арутюнян выразил благодарность Сейрану Оганяну за оборону Шуши

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян посетил Шуши. Об этом президент Арцаха сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Арутюнян, в частности, отметил, что выражает особую благодарность за оборону города герою Арцаха, экс-министру обороны Армении, генерал-полконвику Сейрану Оганяну.

"Сегодня я встретиться с защитниками города обсудить на месте нашу стратегию борьбы с многочисленными силами врага.

Оборонительные укрепления, созданные совместными усилиями профессиональных военных и добровольцев, а также решимость наших ребят вселяют надежду на то, что будут приложены все усилия, чтобы город-крепость оставался неприступным.

Шуши с его богатыми культурными ценностями и традициями является одним из величайших наследий, которые армяне унаследовали от наших предков, и мы должны передать его нашим следующим поколениям", - заключил Арутюнян.


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