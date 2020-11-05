Четверг, 5 Ноября 2020 13:09

АрмИнфо. На сегодняшний день не планируется проведение встречи премьер-министра Армении с президентом Азербайджана. Об этом 5 ноября журналистам заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, периодически проводятся встречи глав МИД Армении и Азербайджана, последняя такая встреча состоялась в Женеве. "Ведется ежедневная работа с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в зависимости от ситуации. Сейчас вопрос идет о достижении четырех основных целей, которые зафиксированы в договоренностях о прекращении огня", - подчеркнул глава МИД РА.

Он указал на активное вовлечение в процесс урегулирования карабахского конфликта Соединенных Штатов Америки, как страны - сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Министр выразил убеждение, что эта активность продолжится, независимо от того, кто станет следующим президентом США. Та же активность очевидна и со стороны двух других сопредседателей - Российской Федерации и Франции. Причем, вовлеченность всех сопредседателей проявляется на самом высоком уровне. Аналогичная работа проводится и с отдельными государствами на основе имеющихся механизмов.

Зограб Мнацаканян подчеркнул также необходимость нейтрализации агрессивной политики со стороны Турции, которая нашла свое проявление в регионе Южного Кавказа, и которая касается непосредственно армянского народа. Что касается международных террористов, то, как заметил министр, эта тема стоит очень остро. "Борясь с этим явлением на поле боя, будем бороться с ним и путем международного сотрудничества, и это уже происходит. На этом этапе Республика Армения осуществляет все те мероприятия, которые необходимо осуществить", - отметил глава МИД РА.