Четверг, 5 Ноября 2020 13:08

АрмИнфо.Женщины и дети из Арцаха проводят акцию протеста перед зданием посольства Германии в Армении. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Участники акции отметили, что требуют одного - справедливости. Митингующие принесли с собой письмо, в котором выразили все свои требования.

<Мы просим посла Германии в Армении выйти к нам и лично принять составленное нами письмо. Мы хотим поговорить с ним, рассказать о том, в каких адских условиях мы живем последние 40 дней. Вы должны ответить нам, почему вы, как страна-член ЕС и НАТО не предпринимает никаких шагов для предотвращения варварства Турции и Азербайджана?>, - отметила одна из участниц акции.

Участники акции скандировали <Нет фашизму>, и призывали Германию предпринять шаги, чтобы предотвратить новый Геноцид армян.

<Сейчас геноцид происходит у границ Арцаха, но если вы не предпримите соответствующие шаги, завтра его жертвой станете и вы. Диаспора Турции и Азербайджана, которая довольно плотно проживает в Германии, не оставит никого из вас в живых. То, что сейчас происходит в Австрии и Франции коснется также вашей родины. Проснитесь>,- призвали участники акции протеста.