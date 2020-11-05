Четверг, 5 Ноября 2020 12:36

АрмИнфо. Посольство России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела дипломатического представительства.

Так, согласно сообщению российского посольства, в связи с неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой в Республике Армения, введенные 26 октября 2020 г. ограничения по личному доступу граждан в консульский отдел Посольства для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг продлены на неопределенный срок.

"Решение о возобновлении консульского приема будет принято в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Просим Вас внимательно следить за новостями, размещаемыми на Интернет-сайте Посольства. Приносим Вам извинения за не зависящие от нас доставленные неудобства", - говорится в сообщении диппредставительства.