Четверг, 5 Ноября 2020 12:35

АрмИнфо. В политическом плане письмо армянского премьера Пашиняна президенту РФ Путину - по сути, свидетельство исчерпанных путей. С этой точки зрения мы, судя по всему, входим в новый этап. В этап, на котором форматы прежних переговорных процессов отставлены в сторону. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"В военном плане необходимость обращения к Москве заметна даже невооруженному глазу - азербайджанская армия превратила в постоянную мишень село Давид Бек в Сюнике. Угроза достаточно велика - исчерпав возможности поднятия новых флагов на линии фронта, Алиеву для подкормки азербайджанского общества нужны иные выходы. Ему нужно как-то поддерживать иллюзию продолжения победного марша", - подчеркнул он.

Обращение Армении за помощью к России Сароян, в числе всего прочего, считает свидетельством провала усилий международной дипломатии, последним проявлением чего стала женевская встреча посредников с главами МИД Армении и Азербайджана. Женева, как и предыдущие три попытки, оказалась бессильна перед лицом азербайджанской, турецкой и террористической агрессии. И как результат, Ереван с целью создания противовеса вынужденно обратился к российскому фактору.

В этом свете, аналитик выделил, в целом, достаточно логическую расстановку акцентов в письме армянского премьера. На его взгляд, в обращении преобладает не логика спасения Армении со стороны России, а выполнение союзнических обязательств стратегическим партнером. И Москва, в свою очередь, готовность их выполнять в полном объеме четко подтвердила.

При этом, Сароян не считает, что подобные движения Еревана и Москвы способны изменить планы Баку и особенно Анкары. Аналитик убежден в полном отсутствии у Эрдогана заинтересованности в установлении перемирия в зоне конфликта. Что, по его оценкам, является текущей проблемой номер один. Свидетельство - увенчанные Женевой, провальные миротворческие инициативы Макрона, Путина и Трампа.

"В этом свете, остановить управляемую турецким Генштабом азербайджанскую армию, способно лишь их военное поражение. Лишь повтор ситуации, которая возникала у турок в ходе войн в предыдущие столетия. Дипломатия для турок - лишь способ оттянуть собственное поражение, выиграть время с целью снова начать наступать. Бессмысленно даже пытаться что-либо объяснить Эрдогану. Избавиться от этой проблемы необходимо окончательно, раз и навсегда. В противном случае рецидивы неминуемы", - подытожил аналитик.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о незамедлительном начале консультаций по предоставлению помощи Армении, основываясь на втором пункте "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией" от 1997 года. МИД России в ответ заявил, что "в соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".