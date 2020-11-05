Четверг, 5 Ноября 2020 12:34

АрмИнфо. Нельзя переоценивать и недооценивать геополитические позиции Армении в международных отношениях. Об этом 5 ноября в ходе обсуждений в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета страны 2021 года заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

По его словам, в международных отношениях приоритетом для Армении являются национальные интересы. Архитектура национальной

безопасности построена именно на этих интересах. Сегодня страны столкнулась с серьезнейшим вызовом, связанного с региональными процессами. Речь, в первую очередь, идет об агрессивной политике, которую осуществляет Турция. Вызов, который брошен Анкарой всему Южному Кавказу, непосредственно касается и Армении. "Для нас самый главный здесь вызов - это человеческие жизни, но этот вызов касается не только нас. То, что сегодня происходит в Арцахе, на полях боев, является геополитическим вызовом. Совместно со странами - сопредседателями мы продолжаем работать, чтобы добиться необходимых результатов в регионе в целях восстановления стабильности и безопасности", - сказал министр, указав на важность исключения и нейтрализации этой серьезной опасности. Народ Арцаха сегодня борется с тремя врагами - Турцией, Азербайджаном и международными террористами. Появление международных террористов в регионе является более чем существенным вызовом в более широком смысле, чем только для армянского народа. "Последствия этого появления крайне серьезны", - подчеркнул глава МИД РА. Он добавил, что не знает, какими основаниями руководствуется Баку, вовлекая наемников, поскольку речь идет об опасности не только для всего региона, но и далеко за его пределы. "Это уже новая реальность в регионе, которая приводит к появлению новых рамок приоритетов - борьбы с терроризмом, новых целей региона", - сказал Зограб Мнацаканян, добавив, что с 27 сентября сложилась ситуация, которая напрямую касается Южного Кавказа. По его словам, борьба за существование Арцаха, как и в предыдущие годы, а сегодня проявляющееся на полях боев, осуществляется своими силами. В то же время имеются все международные направления сотрудничества, которые сегодня используются, и будут использоваться по возможности активными темпами. Результаты этого сотрудничества зачастую проявляются не сразу. Будучи суверенным участником международных отношений, Армения активно использует все механизмы. Главное в этом вопросе, продолжил глава МИД РА, проводить целевую работу. Министр выразил убеждение, что в ближайшее время по данному вопросу можно будет говорить более конкретно. Он подчеркнул, что вопрос субъектности Арцаха не нов. Но сегодняшняя ситуация демонстрирует всего лишь одну ясную реальность - у Арцаха нет будущего в составе Азербайджана ни в каком статусе. < Нынешняя ситуация означает Арцаха без армян, но этого не будет>, - заявил Зограб Мнацаканян.