Четверг, 5 Ноября 2020 12:31

АрмИнфо. Политические международные механизмы по прекращению войны и установления режима перемирия все еще не исчерпаны. И я убежден в наличии немалых соответствующих ресурсов в данном направлении. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат армянского парламента Арман Бабаджанян.

<Развязывая войну именно сейчас, Азербайджан и Турция учли коронавирус, выборы в США в надежде, что миру будет не до их агрессивных устремлений. Тем не менее, международное сообщество в ответ на эту агрессию все еще не применило политический и правовой инструментарий. Проблема в том, что это невозможно в первую очередь по причине отсутствия соответствующего запроса из Армении>, - подчеркнул он.

Парламентарий с сожалением выделил факт концентрации политического, дипломатического потенциала Армении на Минской группе ОБСЕ. Меж тем, не умаляя чрезвычайной важности этой работы, он убежден в необходимости шагов Еревана и по другим важнейшим международным направлениям. Именно отсутствие этих шагов, согласно Бабаджаняну, существенно ограничивает возможности Армении, в частности, в международной правовой плоскости.

В этом свете, парламентарий отметил практически полное отсутствие шагов в направлении возбуждения в отношении Баку правовых процессов. Меж тем, сегодня у Еревана, по его убеждению, есть все необходимые основательные предпосылки в этом направлении. В частности, чреватая экзистенциальной угрозой, невозможность существования арцахцев в составе Азербайджана. Что в ходе последней агрессии было наглядно подтверждено Баку применением фосфорного оружия в отношении населенных пунктов Арцаха.

В результате у Армении, по его словам, появились неоспоримые доказательства нарушения Азербайджаном целого ряда международных конвенций. Доказательств, нуждающиеся в немедленном представлении на самых различных международных площадках. Особое место среди правовых процессов в отношении Азербайджана парламентарий отводит работе по представлению иска в Международный суд в Гааге с требованием искоренения проявлений расовой нетерпимости.

<Обращение в Гаагу, фиксирование международным судом факта армянофобии в Азербайджане на государственном уровне, содержит в себе огромные возможности по внесению перелома в дипломатическое разрешение Арцахского вопроса. Удовлетворение подобного иска Армении фактически может использоваться в качестве аргумента? исключающего саму возможность существования арцахцев в составе Азербайджана. Соответственно, уже на данном этапе подобный иск придаст дополнительную ценность признанию Арцаха на основе международного принципа <отделение во имя спасения>, - подытожил парламентарий.