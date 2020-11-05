|Вена – задержанные представляли террористический интернационал
|На рознично-оптовом рынке <Сурмалу> выявлена партия спреда <Тульчинка>, предназначенная для азербайджанского рынка
|Указом Арутюняна ряд полицейских Арцаха посмертно награждены медалями "За отвагу"
|Вражеские силы продолжают нести серьезные потери в боях с АО Арцаха
|В Союзе армян Украины рассказали об оказываемой жителям Арцаха помощи
|Замминистра: МИД Армении находится на ежедневной связи с Европейским Союзом по вопросу Карабаха
|Президент Армении: Международное сообщество дало маху, позволив Турции вести себя так, как она ведет себя сегодня
|Европейский депутат: Я призываю ЕС самым решительным способом осудить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении
|Испанский депутат призвал мир предотвратить второй геноцид армян в Арцахе
|Араик Арутюнян выразил благодарность Сейрану Оганяну за оборону Шуши
|Зограб Мнацаканян: На сегодняшний день встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована
|Женщины и дети из Арцаха проводят акцию протеста перед зданием посольства Германии в Армении
|В Армении выявлено 2413 новых случаев коронавируса
|Армяне России продолжают помогать населению Арцаха
|Подразделения АО Арцаха и резервисты отбили наступление противника на восточном фланге
|Посольство России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Вражеские силы обстреливают Бердзор и Шуши
|Аналитик: В политическом плане письмо Пашиняна Путину - свидетельство исчерпанных путей
|Министр: У Арцаха нет будущего в составе Азербайджана ни в каком статусе
|Администрация Twitter заблокировала аккаунт Байрамова из-за нарушения политики соцсети
|Парламентарий: Обращение в Гаагу - залог перелома в дипломатическом разрешении арцахской проблемы
|На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение
|Завод АРМЕНАЛ обновляет облик
|Глава МИД РА: Вопрос безопасности является главным в повестке МИД Армении
|Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В связи с ремонтными работами Дилижанский тоннель будет частично обесточен
|Канадский Лаваль признал независимость Республики Арцах
|Ованнисян: Вражеские силы на рассвете подвергли артобстрелу Шуши и Мартуни
|АО Арцаха: Противник продолжает попытки наступления в восточном, юго-восточном и южном направлениях фронта
|Компания Garmin против использования своей продукции в военных целях
|ЕСПЧ выступил с заявлением по поводу продолжающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе
|Арцрун Ованнисян: Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад
|Джейхун Байрамов пишет твиты, под которыми можно написать "Без слов"
|ВС Армении сбили очередной беспилотник
|В Арцахе с начала войны были убиты 46 мирных жителей – омбудсмен
|Глава МИД РА принял участие в 130-м онлайн-заседании Комитета министров Совета Европы
|В Ереване создан оперативный штаб для предоставления социальных услуг гражданам, временно покинувшим Арцах
|Омбудсмен Армении сообщил, что доказательства об этнических чистках, проводимых со стороны Азербайджана в Арцахе, направлены в ООН и ЕСПЧ
|Американская компания Trimble прекратит обеспечивать Турцию устройствами для производства ударных БПЛА
|Путин: Россия делает все от нее зависящее для скорейшего завершения конфликта в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 5 ноября
|Генпрокуратура сообщила, что 9 заключённых, пожелавших стать добровольцами, были освобождены по УДО
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|Итальянский Карбоньяно признал независимость Арцаха, а Кампобассо осудил агрессию Азербайджана
|АО Арцаха: Некоторые участки дороги Шуши-Бердзор закрыты для гражданского населения
|Замглавы СК: По делу о перевозках оружия из Арцаха в Армению возбуждено 9 уголовных дел
|Рухани: Мы хотим, чтобы Баку добился своих прав по Карабаху мирным путем
|Вместе во имя армии: инициатива сотрудников IDBank-а
|Татоян: С сегодняшнего дня деятельность турецких "Серых волков" во Франции будет официально запрещена
|НАН Армении призвала международное научное сообщество осудить масштабную войну, развязанную Турцией и Азербайджаном против народа Арцаха
|Рустам Бадасян: Вопрос об отправке заключённых, пожелавших стать добровольцами, в Арцах, рассматривается
|АО Арцаха отразила две вражеские атаки в направлении Бердзора - бои продолжаются
|Вражеские силы за минувший день потеряли 12 единиц бронетехники и 60 человек в живой силе
|Александр Жилин: Военно-политическая и информационная импотенция России стала хронической?
|Омбудсмен Арцаха: Вооруженные силы Азербайджана продолжают осуществлять умышленные обстрелы гражданских лиц и объектов Карабаха
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АрмИнфо. На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение.
Землетрясение было зафиксировано в 21:51 часов по местному времени на территории Имишлинского района. Магнитуда составила 4.2.
Подземные толчки в эпицентре составили 4 балла. В окружающих районах сила толчков составила от трех до четырех баллов.
|Вена – задержанные представляли террористический интернационал
|На рознично-оптовом рынке <Сурмалу> выявлена партия спреда <Тульчинка>, предназначенная для азербайджанского рынка
|Указом Арутюняна ряд полицейских Арцаха посмертно награждены медалями "За отвагу"
|Вражеские силы продолжают нести серьезные потери в боях с АО Арцаха
|В Союзе армян Украины рассказали об оказываемой жителям Арцаха помощи
|Замминистра: МИД Армении находится на ежедневной связи с Европейским Союзом по вопросу Карабаха
|Президент Армении: Международное сообщество дало маху, позволив Турции вести себя так, как она ведет себя сегодня
|Европейский депутат: Я призываю ЕС самым решительным способом осудить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении
|Испанский депутат призвал мир предотвратить второй геноцид армян в Арцахе
|Араик Арутюнян выразил благодарность Сейрану Оганяну за оборону Шуши
|Зограб Мнацаканян: На сегодняшний день встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована
|Женщины и дети из Арцаха проводят акцию протеста перед зданием посольства Германии в Армении
|В Армении выявлено 2413 новых случаев коронавируса
|Армяне России продолжают помогать населению Арцаха
|Подразделения АО Арцаха и резервисты отбили наступление противника на восточном фланге
|Посольство России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Вражеские силы обстреливают Бердзор и Шуши
|Аналитик: В политическом плане письмо Пашиняна Путину - свидетельство исчерпанных путей
|Министр: У Арцаха нет будущего в составе Азербайджана ни в каком статусе
|Администрация Twitter заблокировала аккаунт Байрамова из-за нарушения политики соцсети
|Парламентарий: Обращение в Гаагу - залог перелома в дипломатическом разрешении арцахской проблемы
|На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение
|Завод АРМЕНАЛ обновляет облик
|Глава МИД РА: Вопрос безопасности является главным в повестке МИД Армении
|Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В связи с ремонтными работами Дилижанский тоннель будет частично обесточен
|Канадский Лаваль признал независимость Республики Арцах
|Ованнисян: Вражеские силы на рассвете подвергли артобстрелу Шуши и Мартуни
|АО Арцаха: Противник продолжает попытки наступления в восточном, юго-восточном и южном направлениях фронта
|Компания Garmin против использования своей продукции в военных целях
|ЕСПЧ выступил с заявлением по поводу продолжающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе
|Арцрун Ованнисян: Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад
|Джейхун Байрамов пишет твиты, под которыми можно написать "Без слов"
|ВС Армении сбили очередной беспилотник
|В Арцахе с начала войны были убиты 46 мирных жителей – омбудсмен
|Глава МИД РА принял участие в 130-м онлайн-заседании Комитета министров Совета Европы
|В Ереване создан оперативный штаб для предоставления социальных услуг гражданам, временно покинувшим Арцах
|Омбудсмен Армении сообщил, что доказательства об этнических чистках, проводимых со стороны Азербайджана в Арцахе, направлены в ООН и ЕСПЧ
|Американская компания Trimble прекратит обеспечивать Турцию устройствами для производства ударных БПЛА
|Путин: Россия делает все от нее зависящее для скорейшего завершения конфликта в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 5 ноября
|Генпрокуратура сообщила, что 9 заключённых, пожелавших стать добровольцами, были освобождены по УДО
|Словакия призывает прекратить военные действия в Карабахе
|Итальянский Карбоньяно признал независимость Арцаха, а Кампобассо осудил агрессию Азербайджана
|АО Арцаха: Некоторые участки дороги Шуши-Бердзор закрыты для гражданского населения
|Замглавы СК: По делу о перевозках оружия из Арцаха в Армению возбуждено 9 уголовных дел
|Рухани: Мы хотим, чтобы Баку добился своих прав по Карабаху мирным путем
|Вместе во имя армии: инициатива сотрудников IDBank-а
|Татоян: С сегодняшнего дня деятельность турецких "Серых волков" во Франции будет официально запрещена
|НАН Армении призвала международное научное сообщество осудить масштабную войну, развязанную Турцией и Азербайджаном против народа Арцаха
|Рустам Бадасян: Вопрос об отправке заключённых, пожелавших стать добровольцами, в Арцах, рассматривается
|АО Арцаха отразила две вражеские атаки в направлении Бердзора - бои продолжаются
|Вражеские силы за минувший день потеряли 12 единиц бронетехники и 60 человек в живой силе
|Александр Жилин: Военно-политическая и информационная импотенция России стала хронической?
|Омбудсмен Арцаха: Вооруженные силы Азербайджана продолжают осуществлять умышленные обстрелы гражданских лиц и объектов Карабаха
|Степанян: На южном фланге фронта уничтожено три вражеских танка
|Политолог: Выбор Москвы - не делать выбора
|Министр юстиции сообщил, что Армения обратится в Гаагский суд, когда соберет достаточно доказательств против Азербайджана
|Омбудсмен Армении обратился в Конституционный суд в связи с ограничением деятельности СМИ в условиях военного положения
|Сирийскому наемнику Юсефу Эл Абдель Эл Хаджи предъявлено обвинение, в суд подано ходатайство об его аресте
|Читать больше
|Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский формат
|Александр Жилин: Эрдоган готов воевать с Россией до последнего азербайджанца
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