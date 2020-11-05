Четверг, 5 Ноября 2020 11:38

АрмИнфо. В рамках работ по обновлению корпоративного стиля предприятий РУСАЛа в центральном дворе АРМЕНАЛа установлены баннеры, посвященные 70-летней истории завода.

Десятиметровый левый баннер рассказывает о становлении алюминиевой промышленности Армении, берущей начало с пуска Канакерского алюминиевого завода в 1950 году. Черно-белые фотографии запечатлели электролизный цех, первые алюминиевые слитки, станы горячего и холодного проката, оборудование для производства отделанной фольги и заводскую продукцию прошлых лет. В центре баннера – советские руководители, посетившие металлургический гигант в 1988 году.

Правый баннер такого же размера посвящен развитию завода за последнее двадцатилетие – с момента вхождения АРМЕНАЛа в состав компании РУСАЛ, одного из крупнейших в мире производителей алюминия. На цветных фотографиях изображены современные агрегаты бесслиткового проката, модернизированные фольгопрокатные станы, новейшее экологическое оборудование. Здесь же – рулончики бытовой фольги в красочной фирменной упаковке.

Над обоими баннерами размещен слоган РУСАЛа на армянском и русском языках “Настоящие люди, настоящие дела” с логотипами КанАЗа и АРМЕНАЛа.

Вся композиция смонтирована на реконструированной каменной стене, облицованной алюминиевыми плитами. В темное время баннеры обеспечиваются подсветкой. Весной вдоль стены будут высажены розы и хризантемы.