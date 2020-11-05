Четверг, 5 Ноября 2020 11:32

АрмИнфо. В 2021 году министерство иностранных дел Армении в качестве приоритетных направлений своей деятельности изберет такие направления, как глобальная и региональная безопасность, содействие в проведении реформ, содействие привлечению инвестиций и развития инфраструктур, а также повышение имиджа страны на международной арене.

Об этом 5 ноября на слушаниях в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета страны 2021 года заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

По его словам, за последние два года ведомство последовательно направляло свои усилия на продолжение программ реформ. В основе этих

реформ заложена идея повышения возможностей МИД и ставка исключительно на собственный национальный ресурс, имея в виду накопленный за 30 лет институциональный опыт, укрепление возможностей нового кадрового потенциала и сотрудничество с международными партнерами. Этот процесс, по словам главы МИД Армении, является последовательным, важным компонентом которого должна стать стабилизация системы на фоне продолжающихся реформ. "Мы уже на этом пути. Результаты реформ дают нам возможность еще больше упорядочить запланированные программы реформ, направленные на укрепление национальных ресурсов", - сказал Зограб Мнацаканян.

По словам дипломата, продолжится работа по расширению представительств Армении за рубежом с учетом тех реалий, которые сложились в 2020 году. Во всех случаях, распоряжениями правительства и премьер-министра РА предпринимается попытка по поддержанию целей и мероприятий с их финансовым обеспечением. В следующем году планируется увеличить бюджетные ассигнования на нужды министерства иностранных дел. Поддержание всех дипломатических представительств страны будут осуществляться исключительно на средства государственного бюджета, исключив при этом все внебюджетные финансовые ресурсы. Дополнительное финансирование составит 476 млн драмов. Речь. В первую очередь, речь идет о равном распределении бюджетных средств между дипломатическими представительствами страны, что позволит сбалансировать и усилить их возможности, сократив, тем самым, разницу в финансировании. Одной из главных задач, по словам Мнацаканяна, является обеспечение максимальной ротации для каждого дипломата. Это позволяет повысить эффективность его работы. Планируется также усилить возможности дипломатических представительств за счет человеческих ресурсов, штат которых в 2021 году увеличится на 8 единиц путем их перевода из центрального аппарата на места. Это также на принципах ротации должно привести к балансу между центральным аппаратом и диппредставительствами.

Министр также подчеркнул, что COVID-19 также затронул работу МИД, будь то в перевозке граждан Армении, или в рамках общей работы правительства. Были и развития, которые напрямую касались вопроса безопасности, который сегодня является главной национальной повесткой страны.