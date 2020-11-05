Четверг, 5 Ноября 2020 11:03

АрмИнфо. В связи с ремонтом электрических кабелей со стороны Дилижана, 5 ноября с 10:00 до 13:00, Дилижанский тоннель будет частично обесточен.

Об этом сообщает Минтерриториального управления РА, при этом призывая водителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности дорожного движения.