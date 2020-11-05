Четверг, 5 Ноября 2020 11:02

АрмИнфо. После полуночи в населенных пунктах Арцаха сохранялась относительно спокойная ситуация. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом он подчеркнул, что на рассвете вражеские силы возобновили обстрел населенных пунктов и гражданских инфраструктур.

"В частности, тяжелая артиллерия была применена по Мартуни, а Шуши подвергался артобстрелу из разного вида вооружения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Ованнисян.