Четверг, 5 Ноября 2020 11:01

АрмИнфо. В ночь с 4 на 5 ноября на всех направлениях линии фронта сохранялась относительно стабильная напряженность.

Как сообщает пресс-служба АО Арцаха, вражеские силы были особенно активны на востоке, юго-востоке и юге.

"Многочисленные атаки ударных групп противника были успешно отражены частями Армии обороны. Противник понес большие потери в живой силе и технике.

Две ударные группы противника предприняли попытку наступления в северной части, однако были во время выявлены и уничтожены армейскими частями. В течение дня мирные населенные пункты Арцаха продолжали оставаться в зоне ракетно- артиллерийского обстрела вражеских сил.

В настоящее время вражеские силы продолжают попытки наступления в вышеуказанных направлениях. Оперативно-тактическая обстановка по всему периметру линии фронта контролируется подразделениями Армии обороны", - подытожили в АО Арцаха.