Четверг, 5 Ноября 2020 00:48

АрмИнфо. Американская компания Garmin, выпускающая широкую линейку авиационного и навигационного оборудования присоединилась к ответственным мировым компаниям и объявила о начале расследования по поводу использования ее решений в несущих смерть турецких беспилотниках Bayraktar. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Кампания отмечает недопустимость применения турецких БПЛА против гражданского населения в Арцахе. Компания осудила эти проявления дикости. Компания отметила, что его продукция должна использоваться исключительно в коммерческих целях и не подлежит использованию в военных целях. Компания начинает расследование того, каким образом ее продукция используется в боевых дронах.