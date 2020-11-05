Четверг, 5 Ноября 2020 00:21

АрмИнфо. Европейский суд выступил с заявлением по поводу продолжающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

В заявлении в частности говорится, что 29 сентября Суд применил Правило 39 Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности, военных действий, которые могут повлечь за собой нарушения прав гражданского населения, предусмотренных Конвенцией, в том числе подвергать жизнь и здоровье риску и выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией, в частности, в отношении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) Конвенции.

6 октября Суд решил снова применить Правило 39, призвав все государства, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, включая Турцию, воздерживаться от действий, которые способствуют нарушению прав гражданских лиц по Конвенции, и соблюдать свои обязательства по Конвенция.

Впоследствии, 18 октября, правительство Армении подало запрос против Азербайджана, в основном утверждая о нарушениях международного гуманитарного права при обращении с военнопленными и другими лицами, захваченными в ходе конфликта.

26 октября правительство Азербайджана направило запрос против Армении, в котором, в частности, утверждалось, что гражданские цели подвергались нападениям, и поднимались вопросы территориального суверенитета.

Суд отмечает, что, основанные на серьезных опасениях два межгосударственных запроса затрагивают некоторые вопросы, которые не подпадают под его юрисдикцию. Поскольку запросы касаются прав соответствующих лиц, предусмотренных Конвенцией, суд вновь отмечает, что вышеупомянутые решения от 29 сентября и 6 октября конкретно упоминают права гражданских лиц, но также призывают все вовлеченные государства выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией.

Суд считает, что вопросы, поднятые в новых межгосударственных запросах, в той степени, в которой они касаются прав, предусмотренных Конвенцией, регулируются уже принятыми решениями. Суд подтверждает эти решения и не видит причин для указания каких-либо дополнительных общих обеспечительных мер в соответствии с Правилом 39.

Суд также получил многочисленные запросы в соответствии с Правилом 39 в отношении отдельных пленных, поданные правительствами и Армении и Азербайджана, либо родственниками пленных. В этих случаях Суд приостановил рассмотрение Правила 39 и предложил правительству-ответчику предоставить информацию о том, были ли указанные лица задержаны, и, если да, то в каких условиях они содержатся в настоящее время, включая любые медицинские осмотры или лечение, которое они получают.

Суд будет держать эти запросы в поле зрения. На данном этапе отмечает необходимость наличия международных механизмов защиты лиц, захваченных в ходе вооруженного конфликта, и настоятельно призывает Армению и Азербайджан участвовать в соответствующих процедурах.