Среда, 4 Ноября 2020 23:51

АрмИнфо. "Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад", - заявил на брифинге в Степанакерте официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

Он рассказал, что основные бои 4 ноября шли на южном направлении, вдоль реки Воротан, в направлении определенной возвышенности. Противник пытался атаковать в сопровождении нескольких бронемашин, однако был отброшен, потеряв 2–3 единицы бронетехники. Противник попытался продвинуться в течение дня и на северном, северо-восточном направлениях, но понеся потери, ретировался.

Разъясняя официальное заявление о том, что Бердзорская дорога будет временно закрыта для граждан из соображений безопасности, Ованнисян отметил, что группа диверсантов, угрожающая ее безопасности нейтрализована, однако рисковать не стоит. Для военных машин и техники дорога функционирует, но проезд гражданских лиц пока нежелателен. Другие дороги связывающие Арцах с Арменией нормально функционируют.