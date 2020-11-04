Среда, 4 Ноября 2020 23:10

АрмИнфо. Министр иностранных дел Азербайджана на своей страничке в Twitter решил написать пару строк, суть которых понимает только он или в лучшем случае те, кто так или иначе вовлечен в дипломатические перипетии по Карабаху. В ином случае, их можно было бы назвать циничными шедеврами международной спецпропаганды.

В одном из твитов за 21.00 вечера мининдел противника написал буквально следующее «Нам нужен мир в нашем регионе на основе компромисса. Со своей стороны Азербайджан готов признать право армян Карабаха на самоопределение». Буквально через полтора часа Байрамов пошел дальше, написав что «В Азербайджане проживают тысячи армян. Азербайджанцев нет ни в Армении, ни в Карабахе. Те армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена».

Так и хочется вспомнить надписи под карикатурами в советских газетах: «Без слов».