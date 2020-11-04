Среда, 4 Ноября 2020 21:19

АрмИнфо. С самого начала военной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе были убиты 46 мирных жителей, в том числе в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 38 мужчин. Об этом сообщил Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян по результатам миссии по установлению фактов, согласно обновленной информации.

Омбудсмен отметил, что еще 144 человека – гражданские лица – пострадали. Из них 123 получили серьезные травмы – 104 мужчин и 19 женщин. Всего азербайджанские вооруженные силы подвергли ракетно-артиллеристским и бомбовым ударам 170 гражданским поселениям Арцаха. В частности, серьезно пострадали более 13800 объектов частной недвижимости, более 2100 автомобилей, около 3100 объектов инфраструктуры и промышленности.