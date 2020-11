Среда, 4 Ноября 2020 19:17

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выступил сегодня на состоявшемся в онлайн режиме 130-м заседании Комитета министров СЕ. Как сообщает пресс-служба МИД РА, на заседании с приветственными словами выступили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, председатель Комитета министров Совета Европы, министр альтернативных иностранных дел Милтиадис Варвициотис и генеральный секретарь Совета Европы Мария Печинович Бурич.

В связи с эпидемией COVID-19 Греция обнародовала заявление <Эффективное реагирование на кризис общественного здравоохранения при полном уважении прав человека, демократии и верховенства закона> (Effectively responding to a public health crisis in full respect for human rights, democracy and the rule of law)

В рамках министерской встречи участники отметили 70-летие подписания Европейской конвенции по правам человека.

В своем выступлении министр иностранных дел РА представил коллегам последствия развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии против Арцаха, сопровождавшейся военными преступлениями, нарушениями прав человека и правопорядка.

Министр Мнацаканян призвал принять необходимые меры для обеспечения беспрепятственного доступа организации в зоны конфликта.