Среда, 4 Ноября 2020 19:10

АрмИнфо. С целью обеспечения социального и административного обслуживания (получение социальных выплат, регистрация документов и др.) и оказания различного рода поддержки, по поручению президента Республики Арцах Араика Арутюняна в Ереване создан оперативный штаб, координируемый министром труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах Микаелом Вирабяном. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

Головной офис штаба расположен по адресу ул. Гарегина Нжде23/1, кроме того действует номер горячей линии (010) 59-03-39 и короткий номер 81-38.

<Этот оперативный штаб тесно сотрудничает с компетентными органами РА для координации на месте работ по оценке и удовлетворению нужд граждан Республики Арцах>, - сказал Араик Арутюнян. Он поблагодарил правительство Армении, а также граждан РА за продолжительную действенную и сердечную поддержку, оказываемую прибывшим из Арцаха соотечественникам.