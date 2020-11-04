Среда, 4 Ноября 2020 17:42

АрмИнфо. Американская компания Trimble разрывает свой контракт с Турцией. Об этом заявил заместитель директора компании Trimble Джим Киркленд.

Сообщается, что Trimble обеспечивала турецкий рынок устройствами для производства ударных беспилотных летательных аппаратов Байрактар, которые сегодня с подачи Турции используются ВС Азербайджана против мирного населения в Нагорном Карабахе.

Отметим, что американская компания Trimble работает в области разработок систем определения местоположения по сигналам спутниковых систем глобальной навигации (GPS), а также занимается разработкой и продвижением геодезических приборов (тахометров, нивелиров, спутниковых приемников).

Напомним, что сотрудничество с Турцией прервала также американская компания Viasat. Несколько ранее на фоне эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении поставок канадских вооружений в Турцию, поскольку они могут быть использованы в зоне конфликта.