Среда, 4 Ноября 2020 17:40

АрмИнфо. Российская сторона делает все от нее зависящее для скорейшего завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями религиозных объединений.

"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против друг друга оружие", - сказал российский лидер, при этом выразив убеждение, что цели, которые преследуют стороны нагорно-карабахского конфликта, можно достичь путем мирных переговоров.

Вместе с туем Путин отметил, что российская сторона находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном. "Надеюсь, что нам удастся добиться результата, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами", - подытожил Путин.