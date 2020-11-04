Среда, 4 Ноября 2020 17:30

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 62, 62а на улице Анрапетутяна, жилые дома 16, 16/1 на улице Вардананца, жилой дом 25 на улице Чаренца, жилой дом 29 на пр. Саят-Нова, жилой дом 29 на пр. Маштоца, жилой дом 37 на улице Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 7/2 на пр. Комитаса, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 15 на улице Лепсуса, жилой дом 21 на улице Папазяна, жилой дом 22 на улице Рубинянца, жилой дом 21 на улице Вагаршяна, жилой дом 2/1 на улице Грибоедова, жилой дом 1 на улице Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24, 24/31, 244 и собственные дома на пр. Азатутяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Артимет и Хоронк;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Бюракан, Антарут и Оргов;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Сафаряна, Ширак, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Камарис, Капутан, Гегашен, Птгни;

12։00-13։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян;

в Араратской области:

10։00-16։00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар и Гукасаван; частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.