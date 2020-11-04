Среда, 4 Ноября 2020 17:22

АрмИнфо. Мера пресечения 12 заключённых была изменена и они смогут отправится в Арцах в качестве добровольцев. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Хачатрян также сообщила, что ещё 9 заключённых были условно-досрочно освобождены. Таким образом, всего на фронт отправятся 21 человек.

Отметим, что сегодня министр юстиции Армении Рустам Бадасян подтвердил, что многие заключённые хотят отправиться на фронт, но данными делами занимается Генпрокуратура. Именно Генпрокуратура должна направить ходатайство в суд об изменении меры пресечения заключённых. После чего суд выносит своё решение. Однако, по его словам, Минюст поддерживает данную инициативу.