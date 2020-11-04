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АрмИнфо. Мера пресечения 12 заключённых была изменена и они смогут отправится в Арцах в качестве добровольцев. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
Хачатрян также сообщила, что ещё 9 заключённых были условно-досрочно освобождены. Таким образом, всего на фронт отправятся 21 человек.
Отметим, что сегодня министр юстиции Армении Рустам Бадасян подтвердил, что многие заключённые хотят отправиться на фронт, но данными делами занимается Генпрокуратура. Именно Генпрокуратура должна направить ходатайство в суд об изменении меры пресечения заключённых. После чего суд выносит своё решение. Однако, по его словам, Минюст поддерживает данную инициативу.
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|АО Арцаха отразила две вражеские атаки в направлении Бердзора - бои продолжаются
|Вражеские силы за минувший день потеряли 12 единиц бронетехники и 60 человек в живой силе
|Александр Жилин: Военно-политическая и информационная импотенция России стала хронической?
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|Министр юстиции сообщил, что Армения обратится в Гаагский суд, когда соберет достаточно доказательств против Азербайджана
|Омбудсмен Армении обратился в Конституционный суд в связи с ограничением деятельности СМИ в условиях военного положения
|Сирийскому наемнику Юсефу Эл Абдель Эл Хаджи предъявлено обвинение, в суд подано ходатайство об его аресте
|Экс-премьер: Азербайджан дорого платит за каждый день войны
|В Армении за день выявлено 2374 новых случаев коронавируса
|В 2021 году на реализацию 7 программ Национального Собрания Армении будет направлено 6,09 млрд драмов
|ANCA развернул кампанию по предотвращению поставок из США деталей для производства Турцией БПЛА Bayraktar
|101 член Конгресса США направили в USAID письмо в поддержку гуманитарных усилий HALO Trust по разминированию в Нагорном Карабахе
|ГСЧС Арцаха: Вражеские силы применили тяжелую артиллерию по Шуши - есть пострадавшие
|В Степанакерте осудили террористические акты во Франции и Австрии
|АО Арцаха: После полуночи, вражеские диверсионные группы тщетно попытались достичь успеха в направлении Шуши
|Глава МИД РА: Мы должны отплатить за кровь наших соотечественников свободой
|В МИД Армении выразили благодарность Ломбардии за признание независимости Арцаха
|СМИ: Киев на пороге крупного скандала с Баку из-за негласного решения Зеленского
|МИД РА: В условиях экзистенциальной угрозы АО Арцаха имеет право наносить контрудар по врагу
|Представитель МО РА: В течение всего дня армянские вооруженные силы, особенно артиллерия, продолжали уничтожать силы противника
|Вагаршак Арутюнян: С Россией начались консультации
|Искусство во спасение: В поддержку Арцаха проходит благотворительный аукцион художественных работ
|Делегация Tуркменистана провела переговоры с участниками межафганского мирного диалога
|ГСЧС Арцаха представила подробности нового обстрела вражескими силами городов Степанакерт и Шуши.
|Вражеские силы вновь обстреливают Степанакерт и Шуши
|Президент Арцаха уволил чиновников, уклонившихся от мобилизации в периoд войны.
|Из Марселя и соседних городов Франции в Армению отправлено 3 самолета и 3 грузовика с гуманитарной помощью
|Генпрокуратура РА: Действуют преступные схемы по массовой вербовке наемников в Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха
|SOHR: Новая партия из почти 230 сирийских боевиков прибыла в Азербайджан для участия в боевых действиях в Карабахе
|Президент РА: Азербайджан готовился к войне давно
|С. Лавров: Москва не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД РФ: Задача России - помочь Армении и Азербайджану найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий.
|Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили 2 танка врага и захватили одну БМП
|Президент Арцаха: Мы решительно осуждаем любые проявления террора, этнических чисток и целенаправленного нанесения вреда мирным жителям
|В Карабахе заявили о снижении интенсивности боев
|Президент Арцаха обещал строжайшим образом наказать всех чиновников-уклонистов
|Владимир Жириновский: У Турции не получится создать Великий Туран
|Правительство РА проинформировало ЕСПЧ о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте
|Александруполис и Гренобль выразили поддержку армянам Нагорного Карабаха
|Фонд страхования военнослужащих рассказал, как обратиться за компенсацией
|Президент Армении и вице-мэр Парижа обсудили ситуацию в Карабахе
|Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи
|Депутат Европарламента напомнил Европе предупреждение премьер-министр Армении в связи с террактом в Вене
|Омбудсмен Арцаха принял исландского депутата и председателя международной правозащитной организации <Единый свободный мир>
|Ален Симонян: В случае необходимости Армения обратится в ОДКБ
|Читать больше
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