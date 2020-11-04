Среда, 4 Ноября 2020 17:19

АрмИнфо. Парламент Словацкой Республики 110 голосами за при 2 воздержавшихся принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы дружбы Армения- Словакия, депутат Амазасп Даниелян.

По его словам, резолюция, по сути, подтверждает позицию сопредседателей Минской группы о том, что не существует военного решения нагорно-карабахского конфликта. Словакия призывает к прекращению огня, признавая три основных принципа урегулирования конфликта: право наций на самоопределение, территориальную целостность и неприменение силы.

В ходе подготовки резолюции, подчеркнул депутат, благодаря усилиям, как армянских дипломатов, так и проживающих в Словакии армян и друзей

Армении, удалось нейтрализовать отражение в этой резолюции неконструктивных и несбалансированных подходов Азербайджана.

"Как глава группы дружбы Армения-Словакия, призываю своих словацких коллег и впредь уделять внимание конфликту", - написал Даниелян.