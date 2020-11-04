Среда, 4 Ноября 2020 15:41

АрмИнфо.По факту о перевозке оружия из Арцаха в Армению возбуждено 9 уголовных дел. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель главы СК Армении Артур Меликян. По словам Меликяна, никаких серьёзных доводов, по которым данное оружие вывозилось, представлено не было.

<Мы так и не получили никаких вразумительных объяснений, почему данные лица перевозили оружие из Арцаха в Армению. По делу проходит ряд лиц. В их отношении избраны различные меры пресечения. Подробности по делу мы сможем сообщить позднее>, - сообщил замглавы СК.