Среда, 4 Ноября 2020 15:16

АрмИнфо. Безопасность границ, отсутствие террористических группировок вблизи иранских границ и неизменность географических границ значимы для Ирана. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани коснувшись нагорно­карабахского конфликта.

Он назвал территориальная целостность правом Азербайджанской Республики, отметив: "Мы хотим, чтобы Баку добился своих прав мирным путем".

Рухани выразил надежду на успешность подготовленного Ираном плана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что Иран выступил со своим мирным планом урегулирования карабахского конфликта, продвижением которого занялся спецпосланник президента ИРИ, замминистра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аркачи. Последний подчеркнул, что инициатива Ирана по разрешению спора между Азербайджаном и Арменией предполагает участие влиятельных стран региона. По его словам, план Ирана по установлению мира в нагорно-карабахском регионе основан на реализме, региональных подходах и участии влиятельных стран региона. Аракчи добавил, что цель этого плана - прекратить человеческие и иные потери, и он будет плодотворным, если все стороны проявят добрую волю и будет пресечено вмешательство определенных внерегиональных стран в этот процесс, которые пытаются нанести ущерб региональным отношениям.