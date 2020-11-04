Среда, 4 Ноября 2020 15:04

АрмИнфо. С сегодняшнего дня деятельность турецкого националистического движения "Серые волки" во Франции будет официально запрещена.

Как сообщил Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Фейсбук, об этом важном решении ему сегодня во время встречи сообщил посол Франции в РА Джонатан Лакот.

При этом Татоян добавил, что в ходе встречи представил послу факты о совершенных Вооруженными силами Азербайджана зверствах и жестокостях в отношении мирных жителей, включая использование запрещенных кассетных и содержащих химические элементы оружия против мирных жителей, а также о массовых разрушениях гражданской инфраструктуры.

"Я выразил соболезнования народу Франции в связи с террористическим нападением на собор Нотр-Дам в Ницце и выразил свою обеспокоенность послу в связи с недавними преступлениями на почве ненависти против этнических армян во Франции, указав на важность обеспечения безопасности и прав армян",- отметил Татоян.

В свою очередь посол Франции в Армении решительно осудил случаи вандализма и нападков на армян, заявив, что сегодня Совет министров Франции постановил запретить деятельность турецкой националистической организации "Серые волки" (Бозкурт) в стране, из-за проводимых крайне националистические действий, а также нападений в течение последней недели на этнических армян - граждан Франции и Армении и за призывы к разжиганию ненависти.

Омбудсмен Армении сообщил, что выразил послу благодарность за это решение, при этом констатировав, что прекрасно известно, что во время апрельской войны 2016 года, а также сейчас в Арцахе, пытки, зверства и жестокое обращение со стороны ВС Азербайджана осуществляются членами турецкой организации <Серые волки> либо их методами.

Отметим, что глава МФД Франции 2 ноября сообщил, что в стране запретят деятельность турецкой ультраправой "Партии

националистического движения" "Серые волки". При этом он добавил что решение об этом будет принято 4 ноября.

"Серые волки" (тур. Bozkurtlar) - турецкая молодёжная организация ультраправых националистов. Создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), с которой иногда отождествляется. Является наиболее радикальным крылом MHP, придерживается идеологии пантюркизма и неофашизма. Активно участвовала в политическом насилии 1970-х годов, действовала в рамках международной антикоммунистической системы Гладио. Боевики организации обвинялись в ряде убийств и террористических актов, в том числе в покушении на Папу Римского Иоанна Павла II. С 1990-х годов переключилась на борьбу с курдским сепаратистским движением и этноконфессиональными меньшинствами. С начала 2000-х находится в оппозиции исламистской партии Эрдогана. После кончины Тюркеша возглавляется его преемником Девлетом Бахчели.