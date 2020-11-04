Среда, 4 Ноября 2020 14:44

АрмИнфо. Национальная академия наук Армении призвала международное научное сообщество осудить масштабную войну, развязанную Турцией и Азербайджаном против народа Арцаха и признать независимость Карабаха.

Как отмечается в сообщении пресс-службы НАН, Национальная академия наук, исходя из гуманитарных соображений, считает признание Республики Арцах единственно возможным способом остановить тяжкие преступления против мирного населения Арцаха и исключить новый геноцид через столетие после геноцида, совершенного турками. "Террористическая война, развязанная Турцией и Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его мирного населения, продолжается. Игнорируя призывы к прекращению огня, турецко-азербайджано- террористический союз продолжает атаковать Арцах, используя различные типы бомб и оружия, запрещенные международными конвенциями, вовлекая в боевые действия террористов из Сирии. В Карабахе не осталось ни одного села, которое не подвергалось бы обстрелам. Сотни жертв среди гражданского населения.

Несмотря на подписание на самом высоком уровне документа о прекращении огня, Азербайджан не выполнил взятых на себя обязательств. Весь армянский народ Арцаха упорно и самоотверженно сопротивляется, а Азербайджан, используя оружие члена НАТО - Турции, продолжает свое варварство. В нынешней ситуации международное признание Арцаха может быть единственным механизмом для мира, безопасности и восстановления в регионе", - говорится в обращении.

НАН РА обращает внимание своих партнеров на уже существующую гуманитарную катастрофу, призывая высокопоставленных официальных лиц

стран, которые представляет научная общественность, признать независимость Республики Арцах как единственно возможный способ остановить тяжкие преступления против мирного населения Арцаха, "Мы хотели бы подчеркнуть, что наше послание основано исключительно из гуманитарных соображений", - отмечается в послании.

Обращение НАН отправлено в Россию, США, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Великобританию, Бразилию, Иран, Китай, и другие страны и организации.