Среда, 4 Ноября 2020 14:41

АрмИнфо. Вопрос об отправке заключённых, которые хотят стать добровольцами на фронт, рассматривается, но это довольно сложный процесс. Об этом в беседе с журналистами заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Он заметил, что, несмотря на то, что пенитенциарная система находится в ведении Минюста, для того, чтобы заключённые отправились в Арцах нужно изменить им меру пресечения. <Для этого Генеральная прокуратура должна обратиться в суд, который и примет решение об изменении меры пресечения заключённого. Мы этим заниматься не можем. Но, насколько мне известно, Генпрокуратура уже занимается данным вопросом>, - подчеркнул министр.

Бадасян заявил, что Минюст поддерживает данное решение. Министр также подчеркнул, что на фронт, в качестве добровольцев, отправились и сами сотрудники пенитенциарной системы. Однако сам Бадасян в Арцах пока не собирается.