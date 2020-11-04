Среда, 4 Ноября 2020 14:00

АрмИнфо. <Глава МИД РФ Лавров констатировал, что в зоне войны против Арцаха боевиков-террористов более двух тысяч. На самом деле больше. У меня вопрос к нашему Верховному главнокомандующему: <А мы уничтожаем террористов исключительно на дальних подступах, а тех, кто у нас на пороге - нет? Они нам милее?>,

- задался вопросом на канале <Военкор Котенок> известный военный эксперт, политолог, президент Центра исследования общественных прикладных проблем, полковник Александр Жилин.

По мнению Жилина, который <пораскинув тут своим куцым по сравнению с президентским умишком и подумал>, что уничтожить оптом всю диверсионно-террористическую нечисть на подступах к уничтожающемуся ними Степанакерту гораздо проще и эффективнее, чем когда они придут в нашу страну и обнулят наш военный потенциал, поскольку растворятся среди мирного населения.

<А они придут и станут в интересах Эрдогана терроризировать страну, никакого сомнения нет. А мы, как всегда, будем ныть и в телешоу клясть Эрдогана, Турцию и Госдеп? Военно-политическая и информационная импотенция России стала хронической?" - заметил эксперт.