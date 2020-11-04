Среда, 4 Ноября 2020 13:17

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана продолжают осуществлять умышленные обстрелы гражданских лиц и объектов Карабаха. Об этом 4 ноября на брифинге в Степанакерте заявил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, ночью вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по ряду населенных пунктов Карабаха, в том числе, по Степанакерту и Шуши, в результате чего имеются значительные разрушения гражданских инфраструктур. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. Также под ударом врага оказался и город Мартуни, где также зафиксированы разрушения гражданских объектов, но, к счастью, погибших и раненых там нет. Целями подразделений ВС Азербайджана стал и ряд общин республики, в основном, сел, но и здесь, к счастью нет человеческих потерь. В результате обстрела Степанакерта два гражданских лица получили ранения, один из которых - на прилегающей к территории роддома территории, а другой - у городского рынка.

Как подчеркнул защитник прав человека, сегодня очевидно, что Азербайджан нарушает нормы международного права. Более того, Баку нарушил достигнутую 31 октября в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность об отказе сторон от нанесения ударов по гражданским объектам и мирным жителям. Это, по словам Бегларяна, является очередным свидетельством того, что Азербайджан не придерживается принципов международного гуманитарного права, а также договоренности, в том числе, при международном посредничестве.

Помимо Степанакерте, обстрелам подверглись также города Шуши, Мартуни, ряд других населенных пунктов, в том числе кассетными боеприпасами, что запрещено международным гуманитарным правом, особенно при их применении на гражданских объектах и мирных жителях.

Артак Бегларян сообщил, что с начала боевых действий в Карабахе погибли минимум 46 гражданских лиц, и минимум 144 получили ранения. Имеются и факты наличия погибших и раненых при атаках азербайджанских диверсионных групп в ряде населенных пунктов. Но поскольку боевые действия там продолжаются, пока нет возможности исследовать все обстоятельства. Эти данные пока не зафиксированы в отчетах карабахского омбудсмена. По самым скромным подсчетам более 13800 единицам недвижимости, в основном, квартирам, нанесен существенный ущерб. Также пострадали от ударов ВС Азербайджана свыше 3100 объектов инфраструктуры, общественных зданий и производственных объектов.