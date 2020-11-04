Среда, 4 Ноября 2020 13:00

АрмИнфо. На южном фланге фронта около 10:30 уничтожено три атакующих вражеских танка. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Отметим, что согласно АО Арцаха, с утра армянские подразделения продолжили окружать и нейтрализовывать вражеские силы в направлении города Шуши. В целом ситуация на передовой остается стабильно напряженной.