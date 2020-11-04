Среда, 4 Ноября 2020 12:49

АрмИнфо. Министр юстиции Рустам Бадасян сообщил, что Армения может обратиться в Гаагский суд в связи с действиями Азербайджана в Арцахе. Об этом Бадасян заявил 4 ноября в беседе с журналистами. Министр заметил, что Армения обратиться в суд, когда соберет необходимое количество доказательств.

"Подобные заявки являются очень важными юридическими документами и нельзя просто так подавать их. Для начала нужно собрать все необходимые диказательства и их обоснования. Данный вопрос находится в нашей повестке дня. Представитель Армении в ЕСПЧ обсуждает данный вопрос с правительством",- заметил Бадасян.

Глава минюста сообщил, что правительство страны обсуждает все возможные варианты. Бадасян заметил, что также обсуждается сбор доказательств о содействии терроризму, которое оказывает Анкара Баку. Глава минюста отметил, что доказательства того, что данные государства действительно спонсируют террористов приведет к серьезным последствиям для них.