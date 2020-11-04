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АрмИнфо. Министр юстиции Рустам Бадасян сообщил, что Армения может обратиться в Гаагский суд в связи с действиями Азербайджана в Арцахе. Об этом Бадасян заявил 4 ноября в беседе с журналистами. Министр заметил, что Армения обратиться в суд, когда соберет необходимое количество доказательств.
"Подобные заявки являются очень важными юридическими документами и нельзя просто так подавать их. Для начала нужно собрать все необходимые диказательства и их обоснования. Данный вопрос находится в нашей повестке дня. Представитель Армении в ЕСПЧ обсуждает данный вопрос с правительством",- заметил Бадасян.
Глава минюста сообщил, что правительство страны обсуждает все возможные варианты. Бадасян заметил, что также обсуждается сбор доказательств о содействии терроризму, которое оказывает Анкара Баку. Глава минюста отметил, что доказательства того, что данные государства действительно спонсируют террористов приведет к серьезным последствиям для них.
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|Генпрокуратура сообщила, что 9 заключённых, пожелавших стать добровольцами, были освобождены по УДО
|Словакия призывает прекратить военные действия в Карабахе
|Итальянский Карбоньяно признал независимость Арцаха, а Кампобассо осудил агрессию Азербайджана
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|Татоян: С сегодняшнего дня деятельность турецких "Серых волков" во Франции будет официально запрещена
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|Рустам Бадасян: Вопрос об отправке заключённых, пожелавших стать добровольцами, в Арцах, рассматривается
|АО Арцаха отразила две вражеские атаки в направлении Бердзора - бои продолжаются
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|Александр Жилин: Военно-политическая и информационная импотенция России стала хронической?
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|Политолог: Выбор Москвы - не делать выбора
|Министр юстиции сообщил, что Армения обратится в Гаагский суд, когда соберет достаточно доказательств против Азербайджана
|Омбудсмен Армении обратился в Конституционный суд в связи с ограничением деятельности СМИ в условиях военного положения
|Сирийскому наемнику Юсефу Эл Абдель Эл Хаджи предъявлено обвинение, в суд подано ходатайство об его аресте
|Экс-премьер: Азербайджан дорого платит за каждый день войны
|В Армении за день выявлено 2374 новых случаев коронавируса
|В 2021 году на реализацию 7 программ Национального Собрания Армении будет направлено 6,09 млрд драмов
|ANCA развернул кампанию по предотвращению поставок из США деталей для производства Турцией БПЛА Bayraktar
|101 член Конгресса США направили в USAID письмо в поддержку гуманитарных усилий HALO Trust по разминированию в Нагорном Карабахе
|ГСЧС Арцаха: Вражеские силы применили тяжелую артиллерию по Шуши - есть пострадавшие
|В Степанакерте осудили террористические акты во Франции и Австрии
|АО Арцаха: После полуночи, вражеские диверсионные группы тщетно попытались достичь успеха в направлении Шуши
|Глава МИД РА: Мы должны отплатить за кровь наших соотечественников свободой
|В МИД Армении выразили благодарность Ломбардии за признание независимости Арцаха
|СМИ: Киев на пороге крупного скандала с Баку из-за негласного решения Зеленского
|МИД РА: В условиях экзистенциальной угрозы АО Арцаха имеет право наносить контрудар по врагу
|Представитель МО РА: В течение всего дня армянские вооруженные силы, особенно артиллерия, продолжали уничтожать силы противника
|Вагаршак Арутюнян: С Россией начались консультации
|Искусство во спасение: В поддержку Арцаха проходит благотворительный аукцион художественных работ
|Делегация Tуркменистана провела переговоры с участниками межафганского мирного диалога
|ГСЧС Арцаха представила подробности нового обстрела вражескими силами городов Степанакерт и Шуши.
|Вражеские силы вновь обстреливают Степанакерт и Шуши
|Президент Арцаха уволил чиновников, уклонившихся от мобилизации в периoд войны.
|Из Марселя и соседних городов Франции в Армению отправлено 3 самолета и 3 грузовика с гуманитарной помощью
|Генпрокуратура РА: Действуют преступные схемы по массовой вербовке наемников в Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха
|SOHR: Новая партия из почти 230 сирийских боевиков прибыла в Азербайджан для участия в боевых действиях в Карабахе
|Президент РА: Азербайджан готовился к войне давно
|С. Лавров: Москва не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД РФ: Задача России - помочь Армении и Азербайджану найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий.
|Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили 2 танка врага и захватили одну БМП
|Президент Арцаха: Мы решительно осуждаем любые проявления террора, этнических чисток и целенаправленного нанесения вреда мирным жителям
|В Карабахе заявили о снижении интенсивности боев
|Президент Арцаха обещал строжайшим образом наказать всех чиновников-уклонистов
|Владимир Жириновский: У Турции не получится создать Великий Туран
|Правительство РА проинформировало ЕСПЧ о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте
|Александруполис и Гренобль выразили поддержку армянам Нагорного Карабаха
|Фонд страхования военнослужащих рассказал, как обратиться за компенсацией
|Президент Армении и вице-мэр Парижа обсудили ситуацию в Карабахе
|Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи
|Депутат Европарламента напомнил Европе предупреждение премьер-министр Армении в связи с террактом в Вене
|Омбудсмен Арцаха принял исландского депутата и председателя международной правозащитной организации <Единый свободный мир>
|Ален Симонян: В случае необходимости Армения обратится в ОДКБ
|Читать больше
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