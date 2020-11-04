Среда, 4 Ноября 2020 12:44

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился в Конституционный суд в связи с ограничением деятельности СМИ в условиях военного положения. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Татоян.

"Сегодня обратился в Конституционный суд РА по вопросу конституционности норм, устанавливающих административную ответственность и ограничения в отношении выражения мнения и свободы прессы на основе военного положения", - отметил Омбудсмен.

Татоян констатировал очевидность того, что военное положение может быть основанием для ограничения прав и свобод человека, в том числе свободы выражения мнения, и Конституция Армении предусматривает такую возможность, дабы исключить опасности и угрозы в потоке информации, чтобы более эффективно защищать права человека в состоянии военного положения.

Но с другой стороны, продолжил Защитник прав человека, здесь принципиально наличие зафиксированных четких правил ограничений, их высокая степень конкретности, исключающая любую неопределенность, поскольку требование распространяется не только на медиа-организации и журналистов, работающих в Армении, но и на всех граждан в целом.

По его словам, это, в свою очередь, означает, что в конкретных случаях административные процедуры и штрафы за нарушение ограничений не должны становиться несоразмерным вмешательством в права человека или профессиональную деятельность лиц, причастных к СМИ.

Татоян также добавил, что введенные ограничения создали юридические трудности для полиции, которая стала их "юридической жертвой", а внезапность их введения создали ненужные трудности для средств массовой информации, журналистов и различных граждан.

"По факту, в сложившейся сложной ситуации, важный общественный спрос на осведомленность предполагает, что журналистам, работающим в соответствии с профессиональными принципами и правилами, должны быть гарантированы более благоприятные условия труда, обеспечивая четкость правил.

В заявлении, поданном в Конституционный суд, поднимался вопрос о соответствии упомянутых положений конституционным требованиям свободы выражения мнений, правовой определенности и соразмерности, в том числе с учетом международного опыта и стандартов. В заявлении также затронуты процедурные вопросы принятия правовых актов, устанавливающих указанные ограничения", - сообщил Омбудсмен Армении, добавив, что основанием для обращения стали заявления и жалобы Союза журналистов Армении, более двух десятков СМИ, обращения граждан в офис защитника прав человека, собственные исследовании Омбудсмена, а также разъяснения государственных органов по этим вопросам.

При этом Татоян отметил, что в своем обращение в Конституционный суд он просит не аннулировать или обнулить решение о запрете, введенном в условиях военного положения, а поднимает вопрос о необходимости обеспечения четкости правил и действующих правил, их конкретизации.

"Для организаций СМИ, отдельных журналистов и граждан должно быть четко указано, в каком случае их критика, мнение или позиция будут противоречить ограничениям, введенным во время военного положения, за что и какая ответственность возникнет, если они допустят нарушение этих ограничений", - заключил Татоян.

Напомним, постановление правительства Армении "Об объявлении военного положения в Республике Армения" устанавливает ряд ограничений на реализацию публикаций и программ. Запрещается критиковать, опровергать, подвергать сомнению или иным образом обесценивать действия органов государственного и местного самоуправления и должностных лиц, обеспечивающих государственную безопасность. Также запрещена пропаганда против обороноспособности и безопасности Республики Армения и Республики Арцах, включая публикацию программ, ставящих под сомнение обороноспособность Арцаха.

Нарушение указанных правил лицами, работающими в СМИ, наказывается штрафом в размере от 700.000 до 1.000.000 драмов. В случае если публикации после наложения административного штрафа, не будут отменены СМИ, будет оштрафовано на сумму от 1.000.000 до 1млн 500 тысяч драмов.

Лица, не работающие в СМИ, будут оштрафованы на суммы от 300.000 до 700.000 драмов. Если они после штрафа гражданин немедленно не удалит публикацию, то он будет оштрафован на сумму от 700.000 драмов до 1.000.000 драмов. Если публикации подобного рода продолжатся, размер штрафа удвоится.