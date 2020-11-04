Среда, 4 Ноября 2020 12:12

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении продолжается предварительное следствие по делу об агрессии, развязанной военно- политическим руководством Азербайджанской Республики на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба СК.

СК Армении представило видео допроса сирийского наемника, взятого в плен в Арцахе. Задержан гражданин Сирии Юсеф Эл Абдель Эл Хаджи, который участвовал в военных действиях на стороне Азербайджана.

Эл Хаджи в ходе сообщил, что проживал в сирийской провинции Идлиб, он женат у него 5 несовершеннолетних детей. К нему домой пришел человек, который сделал было предложение за деньги поехать в Азербайджан с целью участия в трехмесячных военных учениях при условии, что ему будут платить 2000 долларов в месяц.

Вербовка проводилась в Сарафине, Сахаме, Аль Зиедии и других сирийских населенных пунктов, наемников специально предупредили, чтобы они не брали документ, удостоверяющий личность, мобильный телефон. Их доставили на контрольно-пропускной пункт Баб-аль-Салам в Сирии, который, по словам сирийского наемника, находится под контролем Абу Хамши и его боевиков. Брат Абу Хамши- Сейфом, завербовал 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которых заранее предупредили, что после поездки в Азербайджан никому не будет позволено вернуться, пока не истечет срок. Затем окончательно завербованные вышеуказанные 500 новобранцев беспрепятственно, без проверки турецкими правоохранителями документов, удостоверяющих личность, прошли через вышеуказанный пограничный контрольно-пропускной пункт на границе Сирии и Турции, сели в автобусы и в сопровождении турецких военных отправились в один из гражданских аэропортов Турции, оттуда на самолете с турецким флагом­в другой гражданский аэропорт, после чего опять же без проверки документов, удостоверяющих личность, сели в гражданский самолет с азербайджанским флагом и отправились в Азербайджан, в гражданский аэропорт. Здесь их встретили военные в форме турецкой армии, а также

Вооруженных сил Азербайджана, и снова без проверки личности прибывших их отвезли на автобусах в воинскую часть, где находились как азербайджанские, так и турецкие военнослужащие. В указанной воинской части им были выданы ожерелья с номерами, формы светлого и темного синего цвета и оружие, в том числе ножи. Через три дня наемников перевели в другое место. Согласно полученным данным, лидером этой группы наемников был человек по имени Шейх Ибрагим, под руководством последнего они были переведены в другую воинскую часть, где были еще 500 сирийских арабов, прибывших воевать за деньги, а также турецко- азербайджанские солдаты. В воинской части их разделили на 10 групп, состав и количество которых определил Абу Хамша, который является главным лидером указанной воинской части и наемников, переведенных из Сирии в Азербайджан. Последний, сообщив, что они будут сражаться против армян, дал указание не щадить никого из армян в случае нападения, <зарезать> их всех и убить. Такие инструкции они получили также от турецко-азербайджанских военных в воинской части. По словам Юсефа Эль Абеда Эль Хаджи, им обещали по 100 долларов за каждого обезглавленного армянина. Рано утром на седьмой день пребывания в данной войсковой части, в 4 часа они двинулись на линию соприкосновения Арцах-Азербайджан, где Шейх Ибрагим приказал им атаковать соседнее армянское село, захватить его и обезглавить всех находящихся там мирных жителей и солдат. Однако во время нападения они попали под обстрел армянской стороны, оставив 15 убитых, сбежали. В ходе операции Юсеф получил ранение, в таком состоянии он пробыл в поле три дня, пока его не взяли в плен армянские военнослужащие. Вышеупомянутые фактические данные в сочетании с другими доказательствами подтверждают наличие четко действующих преступных схем по массовой вербовке наемников в различных частях Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха в составе Вооруженных сил Азербайджана в обмен на материальную компенсацию, а также совершение преступлений на почве национальной ненависти, их переброске в Азербайджан посредством Турции и с участием вооруженных сил последней, незаконному вовлечению в Вооруженные силы Азербайджана и обеспечению их участия в военных действиях с целью совершения действий главным образом террористического характера.

Согласно источнику, в СК Армении 31 октября было возбуждено производство по статьям 389 (Международный терроризм - Ред.), 390 (Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов - Ред.), 395 (Наемничество - Ред.) статьям УК РА. В суд общей юрисдикции было представлено ходатайство об аресте последнего.