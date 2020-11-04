Среда, 4 Ноября 2020 12:11

АрмИнфо.Ильхаму Алиеву было легко начать войну против Арцаха и Армении, но вот закончить ее будет очень трудно. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Республика", экс-премьер-министр Армении Арам Саркисян.

"Тем не менее, как и любой войне будет положен конец и этой азербайджано-турецкой агрессии. Особенно с учетом ее высокой стоимости для Алиева, разумеется, лишь в денежном эквиваленте. Жизни людей он не ставит ни во что. Убежден, что Азербайджан очень дорого платит за каждый день войны, за каждый "Байрактар", за каждого наемника. Турция ведь ничего не дает Алиеву даром", - отметил он.

По оценкам политика, периодически выражаемое Алиевым удивление количеством вооружений у Арцаха и Армении обусловлено пониманием неутешительной реальности, согласно которой Турция элементарно зарабатывает на Азербайджане и азербайджанской крови. И все это на фоне провала запланированного блицкрига, захвата Арцаха и перетекания войны в долгосрочный характер.

На этом фоне, Саркисян убежден в постепенном нарастании серьезного, политического, внешнего влияния, как на Азербайджан, так и на Турцию. По его оценкам, пока что это влияние невооруженному взгляду незаметно, однако, оно уже понуждает Баку и Анкару считаться с мнением партнеров.

"Зарегистрировав определенное продвижение в долине, противник уперся в наши горы, где турецкая техника уже не работает, где на первый план выходят личные качества бойцов, их преданность своей родине, безальтернативность победы для арцахца. Война затягивается, и с финансовой точки зрения Баку выгодно ее завершить, но у Алиева уже не получается и это. В том числе, в силу ее гибридного характера и отсутствия линии фронта", - подчеркнул он.

Подобная ситуация, по оценкам армянского политика, понуждает Алиева все более и более запутываться в собственной лжи собственному народу, не говоря уже о международном сообществе. Алиев изворачивается и уже работает практически лишь на внутреннюю аудиторию. "Так вот, на нас его заявления действовать не должны. Сдавать родину мы не будем, как не сдавали ее, оказываясь в аналогичных ситуациях в прошлом. И мы победим на обоих важных для нас фронтах: военном и дипломатическом",

- подытожил Саркисян.

4 октября в интервью итальянской газете "La Repubblica" Алиев в очередной раз озвучил готовность остановить войну, в очередной раз выдвинув предусловия. "Чем скорее закончится война, тем будет лучше. Однако, для этого Армения должна взять на себя обязательство "по выводу войск из оккупированных территорий", - заявил он.