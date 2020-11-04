Среда, 4 Ноября 2020 12:10

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении выявлено 2374 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Единый информационный центр. В общей сложности, в республике было подтверждено 97.150 случаев коронавируса, выздоровели

58.811 человек, скончались 1.448, плюс 35 за минувшие сутки. Было зафиксировано также 389 случаев смерти, плюс 6 за минувшие сутки, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 36.502 пациента.