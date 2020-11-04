Среда, 4 Ноября 2020 12:09

АрмИнфо. В 2021 году на реализацию 7 программ Национального Собрания Армении будет направлено 6,09 млрд драмов. Об этом 4 ноября на заседании парламентских комиссий заявила заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Лилия Сиреканян.

По ее словам, на такие программы, как обеспечение законотворческой деятельности парламента, анализ законодательства, представительские расходы приходится 92,2% всех расходов или 5,620 млрд драмов, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 8,7 млн драмов или на 0,7%. Размеры ассигнований на переподготовку государственных служащих остались на прежнем уровне и составят 1, 260 млн драмов. На реализацию программы по повышению роли Национального Собрания будет направлено 60 млн драмов, что меньше аналогичного показателя 2020 года на 5,5 млн драмов или на 8,4%. Выплаты взносов в международных межпарламентских структурах также снизятся на 11.4 млн драмов, составив 174,8 млн драмов. Также снизятся расходы на техническое перевооружение НС. Здесь размер ассигнований составит 150 млн драмов, что по сравнению с 2020 годом меньше на 74,7 млн драмов или на 32,5%. На улучшение условий зданий будет направлено 53,8 млн драмов, и на поддержание зданий - 38,9 млн драмов. При этом, увеличится количество брифингов и парламентских слушаний. Так, вместо 9 парламентских слушаний планируется провести 12, а вместо 13 брифингов - 17. Количество групп дружбы с 63 увеличится до 68.