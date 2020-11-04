Среда, 4 Ноября 2020 11:12

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) развернул кампанию по предотвращению поставок из США деталей и комплектующих изделий для производства Турцией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Как передает ANCA, свидетельства на поле боя в Карабахе подтверждают, что турецкие БПЛА Bayraktar, развернутые Азербайджаном ротив мирного населения Арцаха и Армении, содержат детали и технологии американских компаний, в том числе в их филиалах, асположенных в странах - союзниках НАТО (Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Нидерландах).

"Как американцы армянского происхождения, мы не должны позволять Турции и Азербайджану использовать американские детали или технологии для убийства мирных жителей в Арцахе и Армении", - сказал исполнительный директор ANCA. Арам Ампарян, призвав присоединиться к кампании с требованием законодательных действий со стороны Конгресса по немедленному прекращению поставок со стороны компаний из США.

ANCA организовала двунаправленную кампанию, нацеленную как на Конгресс, так и на компании США, продающие детали дронов, которые использовались Турцией и Азербайджаном для убийства армян. ANCA просит Конгресс США обеспечить соблюдение законов о контроле за экспортом вооружения, а сами компании должны прекратить любые продажи или передачи деталей, которые ставят под угрозу жизни армян.