Среда, 4 Ноября 2020 10:53

АрмИнфо. 101 член Конгресса США, представляющие обе партии, направили в Агентство международного развития (USAID) письмо в поддержку гуманитарных усилий HALO Trust по разминированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Армянская ассамблея Америки.

Согласно источнику, ААА вместе с партнерами из HALO Trust работали над повышением осведомленности и поддержкой этой важной гуманитарной инициативы. "Армянская Ассамблея поддерживает работу HALO Trust, поскольку она направлена на защиту народа Нагорного Карабаха путем удаления опасных боеприпасов. Мы очень признательны приверженности обеих партий в поддержке этих гуманитарных усилий. Нынешний кризис подчеркивает важность спасательной работы HALO Trust", - сказала директор по связям с Конгрессом ААА Мариам Халоян.

"Ясно, что необходимо сделать больше для защиты народа Арцаха и установления прочного мира в регионе, - сказал конгрессмен Джим Коста. По его словам, усилия по разминированию спасают жизни, и этот конфликт поставил на карту жизни тысячи людей. Мирный процесс должен возобновиться. "Я надеюсь, что администрация USAID будет действовать быстро, чтобы профинансировать разминирование и удалить неразорвавшиеся боеприпасы в Нагорном Карабахе, чтобы предотвратить предотвратимые жертвы во время и после конфликта", - сказал конгрессмен.

"Как международная организация, занимающаяся устранением смертоносных взрывоопасных предметов, которые в настоящее время разбросаны по всему Нагорному Карабаху, мы в HALO надеемся увидеть сильное финансирование США для реагирования на этот гуманитарный кризис, разворачивающийся на Южном Кавказе. Мы высоко ценим представителей Джима Косты, Девина Нуньеса, Ти Джей Кокса, Гаса Билиракис, Брэда Шермана, Билла Джонсона, Джуди Чу, Джон Катко и многих других членов Конгресса, подписавшие это письмо, чтобы призвать США к поддержке", - сказал исполнительный директор HALO USA Крис Уотли.

Пугающий побочный эффект продолжающегося военного нападения Азербайджана на народ Нагорного Карабаха означает рост количества неразорвавшихся боеприпасов, в том числе, кассетных боеприпасов, присутствующих во всех населенных пунктах. HALO Trust является давним партнером USAID, и члены Конгресса ищут возможности для открытия немедленного финансирования для проведения чрезвычайных мероприятий по защите гражданского населения в регионе.

"Продолжающийся конфликт в Нагорном Карабахе - это гуманитарный кризис, который требует немедленного международного внимания. В то же время крайне важно, чтобы США сохраняли финансирование для гуманитарного разминирования в регионе. Я горжусь тем, что присоединяюсь к своим коллегам из двух партий и подчеркиваю эту необходимость для USAID", - заявил представитель Ти Джей Кокс.