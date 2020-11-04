Среда, 4 Ноября 2020 10:50

АрмИнфо. Противник после полуночи наряду с военными действиями вновь подверг артобстрелу мирные населенные пункты. Об этом говорится в сообщении Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Арцаха.

"В направлении Шуши была применена тяжелая артиллерия. Среди мирного населения есть пострадавшие, в городе - многочисленные разрушения. Сведения о пострадавших будут представлены чуть позже", - говорится в сообщении ГСЧС.