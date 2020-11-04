Среда, 4 Ноября 2020 10:41

АрмИнфо. 3 ноября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял делегацию, состоящую из участников программы "Европейская молодежь за признание независимости Арцаха" - нынешних и бывших депутатов стран ЕС, иностранных журналистов. Встреча была инициирована Европейским офисом Всеобщего благотворительного союза Армении.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Приветствуя гостей, Зограб Мнацаканян отметил, что визит столь представительной делегации в этот сложный для Арцаха период

чрезвычайно важен как выражение поддержки и солидарности, проявленных армянам Арцаха.

Министр проинформировал участников встречи о широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, которая

сопровождается военными преступлениями и действиями, направленными на физическое истребление армян Арцаха. Он предоставил подробную информацию о фактах умышленного обстрела мирного населения со стороны азербайджанских вооруженных сил, поджогов лесных массивов с применением запрещенного оружия параллельно с обстрелами гражданских населенных пунктов.

Министр обратил внимание гостей на дестабилизирующую роль Турции, которая принимает непосредственное участие в военных действиях, проводимых Азербайджаном, что выражается в вербовке иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и размещении в зоне конфликта. "Азербайджан стал центром терроризма на Южном Кавказе, государством, спонсирующим терроризм", - сказал он.

Касаясь соглашений о прекращении огня, достигнутых при посредничестве стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Зограб Мнацаканян отметил, что уклонение Азербайджана от выполнения взятых на себя обязательств еще раз доказывает неспособность последнего урегулировать конфликт мирным путем.

Министр ответил на многочисленные вопросы участников встречи. Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии событий, глава армянской дипломатии подчеркнул: "Это война за свободу. Мы должны отплатить кровь наших соотечественников свободой".