Среда, 4 Ноября 2020 10:38

АрмИнфо. В МИД Армении выразили благодарность Ломбардии за признание независимости Арцаха.

Так, в армянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Ломбардия стала первым регионом Италии, признавшим независимость Республики Арцах.

"Спасибо, Ломбардия. Всегда на передовой борьбы, всегда сильная, всегда верная общечеловеческим ценностям", - подчеркнули в МИД Армении.

Ломбардия - область на севере Италии. В Ломбардии проживает одна шестая населения Италии. Внутренний валовый продукт Ломбардии составляет 20 % общеитальянского. Столицей области является Милан - самый большой город в северной Италии. Население более 10 млн человек.