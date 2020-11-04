Среда, 4 Ноября 2020 10:25

АрмИнфо. Киев на пороге крупного скандала с Баку. А все - из-за негласного решения Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта "Укрспецэкспорта" с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию против Нагорного Карабаха.

Источник пишет, что само соглашение не предусматривает поставку вооружения (как, впрочем, и остальные четыре контракта, заключенные с азербайджанцами "Укрспецэкспортом" и "Укринмашем" в 2017-2018 годах, и которые украинская сторона либо уже фактически выполнила, либо выполняет), Баку не находится под оружейным эмбарго ООН, а Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

"Поэтому существуют все формальные основания продолжать выполнять сделку, заключенную с этим южнокавказским государством. Наконец, в 2014 году Украина сама находилась в ситуации, напоминающей нынешнюю азербайджанскую. И продолжение ВТС с Азербайджаном было бы реальной демонстрацией стратегического партнерства Киева и Баку", - отмечает источник.

"Как следует из пояснений наших собеседников, свою роль сыграло не только наличие в Украине значительной армянской диаспоры, один из влиятельных представителей которой - глава МВД Арсен Аваков - является членом правительства. Не только опасение возможных массовых протестов с ее стороны: хотя, как признает президент Азербайджана Ильхам Алиев, основной поставщик вооружения его стране - Россия, армяне полагают, что вооружает азербайджанскую армию Украина. Не только беспокойство о безопасности украинцев, находящихся в Армении. На позицию Зеленского повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции.

Впрочем, не совсем понятно, почему Зеленский, решив приостановить поставки украинских комплектующих для РЛС, не приостановил также и ремонт азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах. Объяснить причину этого затруднились и наши собеседники.

О решении президента были устно проинформированы вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Уруский, курирующий "оборонку", должен был дать соответствующее поручение главам "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" Игорю Фоменко и Вадиму Ноздре. Но в конце октября с небольшой помощью главы МВД Арсена Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: "Укрспецэкспорт" отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал", - пишет ZN.UA.

Оно также отмечает со ссылкой на источники, что в минувшую субботу в ОП состоялось совещание с участием Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Олега Уруского, Дмитрия Кулебы, а также Игоря Фоменко. В повестке дня были извечные вопросы: "кто виноват?" и "что делать?".

"Выяснение отношений было громким. Как следовало из пояснений Уруского, данных им на встрече у президента, он довел решение главы государства до сведения одного из своих замов, а последний передал распоряжение по цепочке. Тем не менее поставки по контракту продолжились.

С другой стороны: а на основании чего "Укрспецэкспорт", будучи субъектом хозяйственной деятельности, должен был приостанавливать поставки комплектующих для азербайджанских РЛС? Ведь распоряжение Зеленского не было оформлено письменно - ни указом президента, вводящим в действие решение СНБО, ни отдельным указом, ни даже выдержкой из протокола совещания. И в случае проверки деятельности госкомпании любым контролирующим органом непременно возник бы вопрос: почему руководство "Укрспецэкспорта" приостановило выполнение контракта в результате чего Украинское государство понесло репутационные и финансовые потери?

Примечательно, что конфликтующий с Аваковым Ермак на совещании также говорил о том, что к руководству "Укрспецэкспорта" не может быть претензий. А к нему самому? Ведь в том числе и по вине главы офиса президента возникла ситуация, позволившая "Укрспецэкпорту" проигнорировать решение главы государства и продолжить выполнение контракта: президентская канцелярия должна была подготовить указ президента, дающий руководителю госкомпании юридические основания для приостановки поставок комплектующих к П-18 в Азербайджан.

Например, прекращению ВТС Украины с Арменией в 2018 году предшествовало заседание СНБО, решение которого позже было оформлено закрытым указом президента. Что мешало сделать подобное и в этот раз, если уж Зеленский принял такое половинчатое решение по Азербайджану?

К каким-либо оргвыводам на совещании у президента не пришли. Но дальнейшие поставки комплектующих к П-18 вновь негласно поставлены на паузу. При этом в офисе президента и правительстве перебрасывают друг другу, как горячую картошку, сомнительное право формализовать в документе устное распоряжение президента о приостановлении выполнения контракта с Азербайджаном: никто не хочет брать на себя ответственность.

Одновременно в Киеве также готовятся и к объяснениям с азербайджанской стороной. Ведь в результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Впереди - перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит в 300 млн долл. Но данная история - это также и иллюстрация проблем функционирования Украинского государства, когда в работе механизмов госмашины происходят системные сбои и не реализуются распоряжения президента. Как и пример того, что игнорирование главой государства и его офисом бюрократических процедур по оформлению принятых решений, дает чиновникам и менеджерам госкомпаний законные основания не выполнять их", - пишет ZN.UA.

Стоит заметить, что ранее в армянском сегменте интернета жестко раскритиковали Зеленского и Украину за поставки вооружения Азербайджану, в том чисел и содержащего фосфор и который применяется в войне против Нагорного Карабаха. Зеленский категорический отверг обвинения в продажи Киевом фосфорного оружия Баку.