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 Вторник, 3 Ноября 2020 21:54
Александр Аванесов

Генпрокуратура РА: Действуют преступные схемы по массовой вербовке наемников в Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха

Генпрокуратура РА: Действуют преступные схемы по массовой вербовке наемников в Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха

АрмИнфо. 1-го ноября 2020г. военнослужащими АО Арцаха был обнаружен второй гражданин Сирийской Арабской Республики, житель села Зиадия штата Идлиб Юсеф Эль Абед Эль Аджи, 1988г. рождения, участвующий в составе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в военных действиях, развязанных против Республики Арцах. 

Последний 2-го ноября 2020г. был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 389, пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 3 статьи 390 и частью 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА.

Согласно сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Армении, в ходе предварительного следствия по соответствующему уголовному делу были получены новые фактические данные о присутствии наемников, завербованных из других стран, в частности из Сирии, в качестве членов террористических групп в Вооруженных силах Азербайджана и их непосредственной вовлеченности в военные действия. В частности, согласно показаниям Юсефа Эль Абеда Эль Аджи, человеком по имени Абу Ахмад в его доме ему было предложено за деньги поехать в Азербайджан с целью участия в трехмесячных военных учениях при условии, что ему будут платить 2000 долларов в месяц.

Вербовка проводилась в Сарафине, Сахаме, Аль Зиедии и других сирийских населенных пунктов, наемников специально предупредили, чтобы они не брали документ, удостоверяющий личность, мобильный телефон. Их доставили на контрольно-пропускной пункт Баб-аль-Салам в Сирии, который, по словам сирийского наемника, находится под контролем Абу Хамши и его боевиков. Из сотни людей, собравшихся там с различных частей Сирии братом Абу Хамши- Сейфом, завербовали 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которых заранее предупредили, что после поездки в Азербайджан никому не будет позволено вернуться, пока не истечет срок.  Затем окончательно завербованные вышеуказанные 500 новобранцев беспрепятственно, без проверки турецкими правоохранителями документов, удостоверяющих личность, прошли через вышеуказанный пограничный контрольно-пропускной пункт на границе Сирии и Турции, сели в автобусы и в сопровождении турецких военных отправились в один из гражданских аэропортов Турции, оттуда на самолете с турецким флагом- в другой гражданский аэропорт, после чего опять же без проверки документов, удостоверяющих личность, сели в гражданский самолет с азербайджанским флагом и отправились в Азербайджан, в гражданский аэропорт.

 Здесь их встретили военные в форме турецкой армии, а также Вооруженных сил Азербайджана, и снова без проверки личности прибывших их отвезли на автобусах в воинскую часть, где находились как азербайджанские, так и турецкие военнослужащие. В указанной воинской части им были выданы ожерелья с номерами, формы светлого и темного синего цвета и оружие, в том числе ножи.  Через три дня наемников перевели в другое место. Согласно полученным данным, лидером этой группы наемников был человек по имени Шейх Ибрагим, под руководством последнего они были переведены в другую воинскую часть, где были еще 500 сирийских арабов, прибывших воевать за деньги, а также турецко- азербайджанские солдаты. В воинской части их разделили на 10 групп, состав и количество которых определил Абу Хамша, который является главным лидером указанной воинской части и наемников, переведенных из Сирии в Азербайджан. Последний, сообщив, что они будут сражаться против армян, дал указание не щадить никого из армян в случае нападения, <зарезать> их всех и убить.  Такие инструкции они получили также от турецко-азербайджанских военных в воинской части. По словам Юсефа Эль Абеда Эль Хаджи, им обещали по 100 долларов за каждого обезглавленного армянина. Рано утром на седьмой день пребывания в данной войсковой части, в 4 часа они двинулись на линию соприкосновения Арцах-Азербайджан, где Шейх Ибрагим приказал им атаковать соседнее армянское село, захватить его и обезглавить всех находящихся там мирных жителей и солдат. Однако во время нападения они попали под обстрел армянской стороны, оставив 15 убитых, сбежали. В ходе операции Юсеф получил ранение, в таком состоянии он пробыл в поле три дня, пока его не взяли в плен армянские  военнослужащие. Вышеупомянутые фактические данные в сочетании с другими доказательствами подтверждают наличие четко действующих преступных схем по массовой вербовке наемников в различных частях Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха в составе Вооруженных сил Азербайджана в обмен на материальную компенсацию, а также совершение преступлений на почве национальной ненависти, их переброске в Азербайджан посредством Турции и с участием вооруженных сил последней, незаконному вовлечению в Вооруженные силы Азербайджана и обеспечению их участия в военных действиях с целью совершения действий главным образом террористического характера.


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