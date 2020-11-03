Вторник, 3 Ноября 2020 19:59

АрмИнфо.Конфликт в Нагорном Карабахе неслучайно обострился именно в конце сентября. В Баку воспользовались тем, что весь мир был занят своими проблемами. Об этом в интервью РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

<Почему началось в сентябре? Потому что Америка в это время была занята предвыборными баталиями. Потому что в мире был коронавирус, и все были заняты, воевали на фронте здравоохранения. К тому же сегодня наблюдается огромное влияние Турции на Азербайджан>, - сказал Саркисян. По мнению президента Армении, нынешний конфликт готовился многие годы. <Азербайджан тратил миллиарды долларов на покупку вооружения, а армяне в Карабахе в это время строили деревни, школы, ясли, больницы. Есть, правда, аналитики, которые говорят, что надо было строить бункеры и крепости. Но армяне верят в международные отношения>, - добавил он.

Армен Саркисян не согласился с предположением, что одним из факторов стал рост националистических настроений в Армении после прихода к власти главы правительства Никола Пашиняна. <Армяне - патриоты, которые любят свою родину и делают все возможное для будущего своей страны. Национализм - мутация патриотизма, выходящего за пределы здравого смысла. Его в Армении нет>, - считает он. Армянский президент также высказал мнение, что корни нынешнего конфликта уходят в 1920 год, когда Нагорный Карабах был отдан Азербайджанской ССР. <Азербайджан поднимает вопрос о территориальной целостности. Территориальной целостности чего? Того, что Советский Союз отдал 70 лет назад?> - отметил он. <Создатели Советского Союза не думали о нюансах, связанных с культурой, с историей, религией. Все это было второстепенно. Никто не обращал внимания на болезненные проблемы, которые были на всей территории СССР и проявились после распада>, - считает президент Армении.